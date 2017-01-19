На Урале осудили мужчину, закидавшего полицейских кирпичами после замечания о курении на сеновале

Публикации за 19.01.17

На Среднем Урале вынесен приговор мужчине, который забросал полицейских с крыши дома кирпичами. Инцидент произошел после того, как правоохранители попросили пьяного и курящего сигареты уральца слезть с сеновала.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых оказался 27-летний ранее судимый житель поселка Лобва. Он признан виновным по части 1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Следствием и судом установлено, что вечером 11 августа 2016 года подсудимый после застолья залез на сеновал во дворе одного из частных домов по улице Христофорова в поселке Лобва. Он периодически курил, что вызвало опасение у владелицы сеновала. Самостоятельно выгнать нежеланного гостя она не смогла, поэтому она обратилась за помощью к полицейским.

Стражи порядка стали убеждать мужчину спуститься с сеновала, но он отреагировал совсем не так, как этого от него ожидали. «Злоумышленник по забору перебрался с сенника на крышу дома и пробрался к печной трубе. После этого он, разбирая кладку трубы, стал кидаться кирпичами в сотрудников полиции. Один из кирпичей угодил полицейскому в руку. Впоследствии, когда степень алкогольного опьянения у гражданина уменьшилась, он слез с крыши и сдался силовикам. Тем не менее, насилие в отношении одного из полицейских он уже успел применить, что явилось достаточным основанием для возбуждения в отношении дебошира уголовного дела», – сообщили сегодня в пресс-службе областного СК.

Приговором суда мужчина, с учетом имевшихся у него судимостей, приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

Прокуратура выставила счет владельцу квадрокоптера, который застрял в проводах на ВИЗе. / Советники Куйвашева: гимнастка, казак, медный магнат. / Спасатели закрыли две купели на озере Шарташ из-за треснувшего льда. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»