Санкции не помешали: нижнетагильский Уралвагонзавод отчитался о производственных успехах 2016 года

Публикации за 19.01.17

Руководители нижнетагильского Уралвагонзавода подвели итоги работы за 2016 год. Несмотря на сложные экономические условия и санкции головное предприятие УВЗ показало рекордные показатели производства за последние четыре года. По словам исполнительного директора Владимира Рощупкина, были достигнуты максимально возможные результаты и выполнены задачи, стоявшие перед коллективом.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УВЗ, предприятие изготовило товарную продукцию на сумму более 101 миллиарда рублей, что больше на 23,7%, чем за 2015 год. Продуктовая линейка подвижного состава была расширена модельным рядом цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов (модель 15-588-01) и метанола (модель 15-150-05). Налажено производство бункерного вагона для перевозки зерна (модель 19-6870). Всего освоено производство шести новых изделий подвижного состава. В рамках гособоронзаказа-2016 проведен капитальный ремонт и модернизация спецтехники. Поставка запчастей и комплектующих военного назначения по спецкооперации осуществлялась в соответствии с заключенными договорами. Выполнялись работы в рамках экспортных контрактов.

Успешное выполнение производственных планов позволило УВЗ выполнить все взятые социальные обязательства. Среднесписочная численность работающих на Уралвагонзаводе в 2016 году составила более 28,5 тысяч человек, средний возраст – 41 год. При этом среднемесячная заработная плата выросла до 31 631 рубля. Минимальный размер оплаты труда по заводу был установлен в размере 12 470 рублей, что почти в 2 раза больше, чем по России в целом (7 500 рублей) и выше прожиточного минимума по Свердловской области (10 898 рублей).

Расходы на обучение персонала в ушедшем году составили 31 миллион рублей. В течение года было проведено 140 конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие более 1200 человек. В 2016 году продолжилась реализация программ дополнительного пенсионного обеспечения и добровольного медицинского страхования для работников Уралвагонзавода.

В социальное развитие нижнетагильского УВЗ вложено 1,5 миллиарда рублей. В том числе сумма на дотацию на горячее питание за год составила более 70 миллиона рублей. Соцпакет в расчете на одного работающего – 4 400 рублей в месяц.

В течение года приобретено более 4 700 путевок на общую сумму 130 миллионов рублей для оздоровления работников предприятия и их детей. Коллективом заводского Дворца культуры проведено 925 мероприятий, их посетили более 276 тысяч тагильчан. Мероприятия проходили и на базе всех спортобъектов Уралвагонзавода. Их участниками стали тысячи горожан.

В 2017 году производство и реализация подвижного состава запланированы на уровне 2016 года. Продолжится выполнение задач по постановке на серийное производство экскаваторов. Возрастут объемы поставок имущества для Министерства обороны РФ.

Особое внимание при выполнении плановых заданий, как подчеркнул исполнительный директор Владимир Рощупкин, будет уделяться снижению затрат на производство продукции. Именно это позволит Уралвагонзаводу успешно конкурировать на рынке и оставаться социально ответственным предприятием.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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