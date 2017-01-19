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Екатеринбург

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Публикации за 19.01.17

СМИ: ВТБ нацелился на покупку СКБ-банка и Запсибкомбанка

СМИ: ВТБ нацелился на покупку СКБ-банка и Запсибкомбанка

Переговоры ВТБ о покупке двух региональных банков могут касаться «Запсибкомбанка» и СБК-банка.

Накануне стало известно, что ВТБ присматривается к двум региональным банкам, соответствующее заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Названия кредитных организаций не уточняются, но известно, что это банки Урала и Сибири.

Как сообщают сегодня «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, госбанк может приобрести Запсибкомбанк, к которому приценивался прошлой весной, и СКБ-банк. Группа ВТБ вела переговоры о покупке западносибирского банка в начале прошлого года, они были приостановлены, а затем снова возобновлены. «Человек, близкий к группе ВТБ, подтвердил возобновление переговоров с Запсибкомбанком. По его словам, ВТБ также анализирует свердловский СКБ-банк», – пишет портал banki.ru со ссылкой на «Ведомости».

Корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе банка заявили, что не комментируют сделки до их завершения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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