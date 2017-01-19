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Екатеринбург

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Публикации за 19.01.17

На Урале после купания в проруби мужчина погиб под колесами своего автомобиля

На Урале после купания в проруби мужчина погиб под колесами своего автомобиля

В Свердловской области проводится проверка по факту гибели водителя под колесами собственного автомобиля.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, сегодня 34-летний мужчина за рулем Mitsubishi ехал по лесной дороге в районе Восточного лесничества в Шалинском районе. Автомобиль забуксовал, шофер попросил пассажира выйти и помочь ему выехать. После этого водитель начал сдавать назад и наехал на мужчину, который указывал ему направление движения сзади транспортного средства. В результате ДТП он скончался на месте.

«Погибший мужчина 1974 года рождения являлся владельцем Mitsubishi, под колесами которого он и погиб. За рулем в момент ДТП находился его коллега, с которым они вместе работали на предприятии, занимающемся транспортировкой древесины в лесничестве, – отмечают в ведомстве. – Ночью несколько рабочих отмечали праздник, ездили купаться в прорубь и за водой. Распивали спиртное. Собственник передал своему коллеге управление иномаркой. Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина, сидевший за рулем в момент ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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