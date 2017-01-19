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Публикации за 19.01.17

Уральцы претендуют на рекорд Книги Гиннеса по массовому спуску с горы

Уральцы претендуют на рекорд Книги Гиннеса по массовому спуску с горы

29 января на одном из склонов горы Долгой под Нижним Тагилом состоится массовый спуск на лыжах и сноубордах с фонариками. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Как передает корреспондент NDNews.ru, акция получила название «Первая лавина 2017». По словам организаторов, мероприятие соберет всех лыжников и сноубордистов Свердловской области на склонах горы Долгой 29 января в 20 часов. Участники спустятся по трассе, освещая себе путь фонариками. «Результаты мероприятия будут отправлены в Книгу рекордов Гиннеса», – говорится в сообщении мэрии Нижнего Тагила. Отмечается, что посетители горнолыжного комплекса в этот день смогут бесплатно покататься на всех трассах.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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