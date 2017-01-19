Свердловская область возьмет в долг 10 миллиардов рублей / На какие цели – глава минфина уточнять не стала

Публикации за 19.01.17

Свердловское правительство планирует взять кредит в размере 10 миллиардов рублей. Об этом на заседании кабмина заявила вице-губернатор и министр финансов Галина Кулаченко, передает корреспондент NDNews.ru. На какие цели пойдут взятые в долг средства, чиновница не уточнила.

В соответствии с областным законом о бюджете, предельный объем государственного долга Свердловской области на 2017 год установлен в размере 112,5 миллиардов рублей. По данным областного минфина на октябрь 2016 года, внешний долг правительства региона составлял 60,5 миллиардов рублей, большая часть этих средств была получена в форме коммерческого кредита.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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