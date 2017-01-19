NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 19.01.17

Свердловская область возьмет в долг 10 миллиардов рублей / На какие цели – глава минфина уточнять не стала

Свердловская область возьмет в долг 10 миллиардов рублей На какие цели – глава минфина уточнять не стала

Свердловское правительство планирует взять кредит в размере 10 миллиардов рублей. Об этом на заседании кабмина заявила вице-губернатор и министр финансов Галина Кулаченко, передает корреспондент NDNews.ru. На какие цели пойдут взятые в долг средства, чиновница не уточнила.

В соответствии с областным законом о бюджете, предельный объем государственного долга Свердловской области на 2017 год установлен в размере 112,5 миллиардов рублей. По данным областного минфина на октябрь 2016 года, внешний долг правительства региона составлял 60,5 миллиардов рублей, большая часть этих средств была получена в форме коммерческого кредита.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

В Екатеринбурге решается вопрос о мере пресечения блогеру, ловившему покемонов в церкви. Онлайн-трансляция. / Екатеринбургская дума может стать на 75 процентов одномандатной. / Уральцы претендуют на рекорд Книги Гиннеса по массовому спуску с горы.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter