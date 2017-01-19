В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

Публикации за 19.01.17

Сегодня верующие всей России отмечают Крещение Господне. В XIX веке в честь праздника по всей России строились богоявленские церкви, храмы и соборы. Но, к сожалению, до наших дней дожили единицы. В Свердловской области сегодня действует всего четыре таких храма, почти все они нуждаются в реконструкции, и один приход. Еще один храм – в Первоуральске – построен временно. На его месте появится единственный на Урале Богоявленский собор.

Богоявленские храмы и соборы по всей России строились в XVII-XIX веках. Урал не был исключением, и до сих пор в Свердловской области сохранилось несколько церковных построек, хотя большинство были разрушены или перепрофилированы в советское время.

Самым известным, конечно, был Богоявленский кафедральный собор в Екатеринбурге.

Он располагался на нынешней площади 1905 года, на месте, где сейчас стоит памятник Ленину. Изначально Богоявленская церковь была деревянной, ее начали строить в 1745 году, чтобы заменить обветшавшую Екатерининскую церковь на Торговой площади. К 1755 году к церкви был пристроен придел в честь апостолов Петра и Павла, который позднее перенесли на Вознесенскую горку в качестве церкви. А на его месте в 1771 году заложили двухэтажный собор. В 1774 года Богоявленский престол был освящен, а в 1833 году собор приобрел статус кафедрального. По наблюдениям современников Богоявленский собор отдаленно напоминал Петропавловский собор Санкт-Петербурга. Здание в высоту достигало 40,5 м, высота 5-ярусной колокольни достигала 66,2 м и около 100 лет (до постройки «Большого Златоуста») это было самое высокое архитектурное сооружение в городе. На колокольне было 9 колоколов общим весом около 10 тонн.

Согласно данным из открытых источников, в 1906 году рядом с храмом был установлен памятник императору Александру II. У собора проходили самые значимые мероприятия в жизни города, крестные ходы, встречи почетных гостей. В годы Первой мировой войны верхний храм кафедрального собора использовался как полковая церковь 126 запасного пехотного полка. А в январе 1930 года храм был закрыт, летом того же года – взорван для получения строительного материала. В XXI веке церковь неоднократно поднимала вопрос о восстановлении Богоявленского собора, существуют даже эскизы.Но было принято решение главную площадь Екатеринбурга оставить без изменений.

(Фото – http://apossum89.livejournal.com/ и «Православная газета»)

Поэтому встал вопрос о поиске другого места для строительства Богоявленского собора на Урале. «Сегодня в Свердловской области почти нет Богоявленских храмов и соборов. Самый известный, конечно, был на площади 1905 года, но он уничтожен. Поэтому и было принято решение построить собор в Первоуральске, в самом центре города. Очень важно, чтобы появился собор в честь такого великого праздника – Крещения Господня», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

27 сентября 2015 года в день Воздвижение Креста Господня на аллее за ДК ПНТЗ на пересечении улиц Малышева и Ватутина был заложен первый камень в основание будущего собора. Поскольку строительство в центре города займет несколько лет, в марте 2016 года в районе будущего собора открылся временный храм Богоявленского собора. 20 марта там была совершена первая Божественная литургия.

(Фото – сайт Екатеринбургской Епархии)

Однако не все храмы и соборы в Свердловской области были уничтожены до основания. В деревнях и селах еще остались постройки XIX века, где и сегодня располагаются храмы в честь Крещения Господня.

В хорошем состоянии находится храм Богоявления в селе Черемисское Режевского района. Правда, сегодня в храме располагается Дом культуры. Согласно информации Екатеринбургской епархии, здание было построено 1851 году, тогда же храм был освящен в честь Богоявления Господня. В 1927 году Совета депутатов трудящихся передал здание храма в безвозмездное пользование Богоявленскому православному религиозному обществу в селе Черемисское. Однако в 1940 году храм был закрыт, были разрушены алтарная часть и колокольня.

«С этого времени и по настоящий момент в нем размещается сельский клуб, ныне – Дом культуры села. В настоящее время ведется активная работа по передаче здания храма в собственность Прихода», – уточнили в епархии.

(Фото – сайт Екатеринбургской епархии)

Недалеко от Черемисского, в селе Кировское Алапаевского района храм Богоявления долгое время был разрушен и не работал, но благодаря усилиям местных жителей и пожертвованиям его удалось частично восстановить – был проведен небольшой ремонт, поставили временный иконостас и сложили печку для обогрева зимой. С 2004 года здесь начались службы.

В 2015 году возле храма состоялся первый за много лет крестный ход, а осенью 2016 года – первая Божественная литургия в честь Крещения Господня. Вообще же храм ведет свою историю еще с XVII века, когда здесь был основан Богоявленский монастырь, который позднее перенесли в Тобольскую губернию. В XIX веке храм из деревянного перестроили в каменный. В советское время храм был закрыт. В 1935 году там разместили дворец культуры, часть храма разобрали на кирпичи. По информации местных журналистов, храм возобновил работу то ли в конце XX века, то ли в начале XXI века.

(Фото – с сайта Алапаевского благочинья)

Третий сохранившийся храм во имя Богоявления работает в городе Сухой Лог. Строительство храма было окончено в 1865 году, и в тот же год состоялся чин освящения его единственного престола. Храм был сложен из красного кирпича и венчался крупным луковичным куполом, – сообщает сайт «Соборы.ру». Трехъярусная колокольня, квадратная в основании, заканчивалась восьмигранной звонницей с высокой шатровой крышей. Звон шести церковных колоколов, общий вес которых достигал ста тридцати пудов, звучал над Сухим Логом до 5 октября 1936 года – даты закрытия храма. Церковное здание было разорено, полностью перестроено, лишено всех признаков культовой постройки. В конце концов, оно превратилось в одноэтажную прямоугольную коробку, больше похожую на складское помещение. Решение о передаче бывшего храма верующим было принято лишь в 1999 году. К 150-летию храма, которое отмечалось в 2015 году, почти полностью удалось вернуть ему первоначальный вид и даже покрыть купол сусальным золотом.

«Приезжайте сами и посмотрите, – приглашает всех желающих настоятель храма Владимир Казанцев. – Мы смогли очень многое сделать: восстановили здание, поставили купол, у нас звонят уже колокола. Все это смогли сделать к 150-летию, хотя, конечно, какие-то работы еще остались. Например, работы по восстановлению росписей и обустройству прихрамовой территории. Но сделана уже большая часть».

(Фото – Коневы Андрей и Маргарита, сайт «Соборы.ру»)

В Камышлово-Пышминском благочинье Каменской епархии сейчас действует сразу два прихода во имя Богоявления. Первый, небольшой – в селе Кочневское. Храм Богоявления здесь разрушен, его восстановление только началось.

«В Кочневском небольшой приход, человек 5-10. Храм пока находится в плачевном состоянии, но работы по его восстановлению идут. Раз в неделю в село приезжает священник, проводит службы», – рассказал NDNews.ru благочинный иерей Камышлово-Пышминского благочиния Павел Кульбицкий.

По информации сайта «Соборы.ру», храм Богоявления в Кочневском был заложен в 1802 году и сначала был освящен во имя св. Параскевы, но затем переименован. Храм закрыли в 30-е годы 20-го века, была снесена колокольня, перекрыта заново крыша, в ходе переоборудования снесен второй этаж. В храме располагалась местная школа. Фрески были уничтожены. Сегодня состояние здания плачевное: частично отсутствует крыша, многочисленные пожары, переоборудование под светские нужды практически уничтожили храм. Храм в начале 2000-х был объектом урбанистов, которые любят снимать заброшенные здания. Сейчас здание постепенно восстанавливают.

(Фото – Кочневский храм – с сайта Urban3p.ru, 2013 год)

Второй приход благочинья расположен в рабочем поселке Пышма. В 1808 году был построен двухпрестольный каменный храм на месте сгоревшего деревянного, который существовал с 1680 года. Нижний, теплый храм освящен в 1820 году во имя святого Богоявления Господня, а в 1842 году построен верхний храм и освящен во имя Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. В 30-х годах 20 века, храм был закрыт и обезображен, снесена колокольня, снесена вся купольная часть храма. В 1995 году верхний этаж был передан православной общине, а на первом этаже до сего дня расположен краеведческий музей, поэтому можно сказать, что первоначального Богоявленского храма уже нет.

«Храм изначально был двухпрестольным. Но сейчас первый этаж занимает музей, который к церкви отношения не имеет, а на втором располагается приход во имя святого Богоявления. Этот приход более посещаемый, чем в селе Кочневское, здесь постоянно проходят службы. И в самом храме восстановительные работы идут не первый год, поэтому он в более хорошем состоянии», – отметил иерей Павел Кульбицкий.

Православные сейчас занимаются восстановлением исторического здания, и небольшие успехи уже заметны. Но нужны средства на восстановление куполов и колокольни, на иконостас, а также на реставрацию внешнего облика храма и внутренней отделки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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