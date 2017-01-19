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Екатеринбург

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Публикации за 19.01.17

В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

Сегодня верующие всей России отмечают Крещение Господне. В XIX веке в честь праздника по всей России строились богоявленские церкви, храмы и соборы. Но, к сожалению, до наших дней дожили единицы. В Свердловской области сегодня действует всего четыре таких храма, почти все они нуждаются в реконструкции, и один приход. Еще один храм – в Первоуральске – построен временно. На его месте появится единственный на Урале Богоявленский собор.

Богоявленские храмы и соборы по всей России строились в XVII-XIX веках. Урал не был исключением, и до сих пор в Свердловской области сохранилось несколько церковных построек, хотя большинство были разрушены или перепрофилированы в советское время.

Самым известным, конечно, был Богоявленский кафедральный собор в Екатеринбурге.

Новый День: В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

Он располагался на нынешней площади 1905 года, на месте, где сейчас стоит памятник Ленину. Изначально Богоявленская церковь была деревянной, ее начали строить в 1745 году, чтобы заменить обветшавшую Екатерининскую церковь на Торговой площади. К 1755 году к церкви был пристроен придел в честь апостолов Петра и Павла, который позднее перенесли на Вознесенскую горку в качестве церкви. А на его месте в 1771 году заложили двухэтажный собор. В 1774 года Богоявленский престол был освящен, а в 1833 году собор приобрел статус кафедрального. По наблюдениям современников Богоявленский собор отдаленно напоминал Петропавловский собор Санкт-Петербурга. Здание в высоту достигало 40,5 м, высота 5-ярусной колокольни достигала 66,2 м и около 100 лет (до постройки «Большого Златоуста») это было самое высокое архитектурное сооружение в городе. На колокольне было 9 колоколов общим весом около 10 тонн.

Согласно данным из открытых источников, в 1906 году рядом с храмом был установлен памятник императору Александру II. У собора проходили самые значимые мероприятия в жизни города, крестные ходы, встречи почетных гостей. В годы Первой мировой войны верхний храм кафедрального собора использовался как полковая церковь 126 запасного пехотного полка. А в январе 1930 года храм был закрыт, летом того же года – взорван для получения строительного материала. В XXI веке церковь неоднократно поднимала вопрос о восстановлении Богоявленского собора, существуют даже эскизы.Но было принято решение главную площадь Екатеринбурга оставить без изменений.

Новый День: В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

(Фото – и «Православная газета»)

Поэтому встал вопрос о поиске другого места для строительства Богоявленского собора на Урале. «Сегодня в Свердловской области почти нет Богоявленских храмов и соборов. Самый известный, конечно, был на площади 1905 года, но он уничтожен. Поэтому и было принято решение построить собор в Первоуральске, в самом центре города. Очень важно, чтобы появился собор в честь такого великого праздника – Крещения Господня», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

27 сентября 2015 года в день Воздвижение Креста Господня на аллее за ДК ПНТЗ на пересечении улиц Малышева и Ватутина был заложен первый камень в основание будущего собора. Поскольку строительство в центре города займет несколько лет, в марте 2016 года в районе будущего собора открылся временный храм Богоявленского собора. 20 марта там была совершена первая Божественная литургия.

(Фото – сайт Екатеринбургской Епархии)

Новый День: В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

Однако не все храмы и соборы в Свердловской области были уничтожены до основания. В деревнях и селах еще остались постройки XIX века, где и сегодня располагаются храмы в честь Крещения Господня.

В хорошем состоянии находится храм Богоявления в селе Черемисское Режевского района. Правда, сегодня в храме располагается Дом культуры. Согласно информации Екатеринбургской епархии, здание было построено 1851 году, тогда же храм был освящен в честь Богоявления Господня. В 1927 году Совета депутатов трудящихся передал здание храма в безвозмездное пользование Богоявленскому православному религиозному обществу в селе Черемисское. Однако в 1940 году храм был закрыт, были разрушены алтарная часть и колокольня.

Новый День: В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

«С этого времени и по настоящий момент в нем размещается сельский клуб, ныне – Дом культуры села. В настоящее время ведется активная работа по передаче здания храма в собственность Прихода», – уточнили в епархии.

(Фото – сайт Екатеринбургской епархии)

Недалеко от Черемисского, в селе Кировское Алапаевского района храм Богоявления долгое время был разрушен и не работал, но благодаря усилиям местных жителей и пожертвованиям его удалось частично восстановить – был проведен небольшой ремонт, поставили временный иконостас и сложили печку для обогрева зимой. С 2004 года здесь начались службы.

Новый День: В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

В 2015 году возле храма состоялся первый за много лет крестный ход, а осенью 2016 года – первая Божественная литургия в честь Крещения Господня. Вообще же храм ведет свою историю еще с XVII века, когда здесь был основан Богоявленский монастырь, который позднее перенесли в Тобольскую губернию. В XIX веке храм из деревянного перестроили в каменный. В советское время храм был закрыт. В 1935 году там разместили дворец культуры, часть храма разобрали на кирпичи. По информации местных журналистов, храм возобновил работу то ли в конце XX века, то ли в начале XXI века.

Новый День: В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

(Фото – с сайта Алапаевского благочинья)

Третий сохранившийся храм во имя Богоявления работает в городе Сухой Лог. Строительство храма было окончено в 1865 году, и в тот же год состоялся чин освящения его единственного престола. Храм был сложен из красного кирпича и венчался крупным луковичным куполом, – сообщает сайт «Соборы.ру». Трехъярусная колокольня, квадратная в основании, заканчивалась восьмигранной звонницей с высокой шатровой крышей. Звон шести церковных колоколов, общий вес которых достигал ста тридцати пудов, звучал над Сухим Логом до 5 октября 1936 года – даты закрытия храма. Церковное здание было разорено, полностью перестроено, лишено всех признаков культовой постройки. В конце концов, оно превратилось в одноэтажную прямоугольную коробку, больше похожую на складское помещение. Решение о передаче бывшего храма верующим было принято лишь в 1999 году. К 150-летию храма, которое отмечалось в 2015 году, почти полностью удалось вернуть ему первоначальный вид и даже покрыть купол сусальным золотом.

Новый День: В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

«Приезжайте сами и посмотрите, – приглашает всех желающих настоятель храма Владимир Казанцев. – Мы смогли очень многое сделать: восстановили здание, поставили купол, у нас звонят уже колокола. Все это смогли сделать к 150-летию, хотя, конечно, какие-то работы еще остались. Например, работы по восстановлению росписей и обустройству прихрамовой территории. Но сделана уже большая часть».

(Фото – Коневы Андрей и Маргарита, сайт «Соборы.ру»)

В Камышлово-Пышминском благочинье Каменской епархии сейчас действует сразу два прихода во имя Богоявления. Первый, небольшой – в селе Кочневское. Храм Богоявления здесь разрушен, его восстановление только началось.

Новый День: В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

«В Кочневском небольшой приход, человек 5-10. Храм пока находится в плачевном состоянии, но работы по его восстановлению идут. Раз в неделю в село приезжает священник, проводит службы», – рассказал NDNews.ru благочинный иерей Камышлово-Пышминского благочиния Павел Кульбицкий.

По информации сайта «Соборы.ру», храм Богоявления в Кочневском был заложен в 1802 году и сначала был освящен во имя св. Параскевы, но затем переименован. Храм закрыли в 30-е годы 20-го века, была снесена колокольня, перекрыта заново крыша, в ходе переоборудования снесен второй этаж. В храме располагалась местная школа. Фрески были уничтожены. Сегодня состояние здания плачевное: частично отсутствует крыша, многочисленные пожары, переоборудование под светские нужды практически уничтожили храм. Храм в начале 2000-х был объектом урбанистов, которые любят снимать заброшенные здания. Сейчас здание постепенно восстанавливают.

Новый День: В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

(Фото – Кочневский храм – с сайта Urban3p.ru, 2013 год)

Второй приход благочинья расположен в рабочем поселке Пышма. В 1808 году был построен двухпрестольный каменный храм на месте сгоревшего деревянного, который существовал с 1680 года. Нижний, теплый храм освящен в 1820 году во имя святого Богоявления Господня, а в 1842 году построен верхний храм и освящен во имя Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. В 30-х годах 20 века, храм был закрыт и обезображен, снесена колокольня, снесена вся купольная часть храма. В 1995 году верхний этаж был передан православной общине, а на первом этаже до сего дня расположен краеведческий музей, поэтому можно сказать, что первоначального Богоявленского храма уже нет.

Новый День: В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

«Храм изначально был двухпрестольным. Но сейчас первый этаж занимает музей, который к церкви отношения не имеет, а на втором располагается приход во имя святого Богоявления. Этот приход более посещаемый, чем в селе Кочневское, здесь постоянно проходят службы. И в самом храме восстановительные работы идут не первый год, поэтому он в более хорошем состоянии», – отметил иерей Павел Кульбицкий.

Православные сейчас занимаются восстановлением исторического здания, и небольшие успехи уже заметны. Но нужны средства на восстановление куполов и колокольни, на иконостас, а также на реставрацию внешнего облика храма и внутренней отделки.

Новый День: В Свердловской области почти не осталось Богоявленских храмов, построенных во имя Крещения Господня (ФОТО)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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