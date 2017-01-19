В Серове бегающий по дороге ребенок был сбит легковушкой и попал в реанимацию

Публикации за 19.01.17

В Серове автомобиль ВАЗ-2114 сбил мальчика, который перебегал дорогу перед близко идущим транспортным средством. После ДТП ребенка госпитализировали в больницу, где он сейчас находится в реанимации.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, установлено, что мальчик 2008 года рождения находился вместе со своим дядей. При этом ребенок бегал по дороге. «Мальчик состоит на учете в ПДН, обучается в коррекционной школе. В результате ДТП ребенок получил травмы – закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и повреждение живота. Водитель – мужчина 1982 года рождения пояснил, что двигался со скоростью 60 км/ч. Мальчика, который шел по дороге слева, он увидел за 5 метров. Когда машина подъехала ближе к пешеходу, ребенок стал перебегать дорогу», – уточняют в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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