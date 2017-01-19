Областное правительство признало утратившим силу еще один свой старый регламент

Публикации за 19.01.17

Свердловский кабмин на сегодняшнем заседании признал утратившим силу постановление правительства Свердловской области от 30.06.2015 № 555-ПП «О регламенте правительства Свердловской области».

Как заявил представлявший документ первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов, это было сделано «с целью исключения возможной двусмысленности по вопросу о применении действовавшего регламента». «Проект подготовлен с учетом рекомендаций прокуратуры Свердловской области и согласован со всеми заинтересованными руководителями», – уточнил он.

Напомним, ныне действующая версия регламента была утверждена указом губернатора от 9 января 2017 года. Этот документ отменил указ губернатора № 713 от 28.11.2016 «Об организации деятельности правительства Свердловской области» и содержит почти в два раза больше положений, касающихся работы кабмина. Это связано с тем, что новый регламент уточняет список вопросов, которые требуют обязательного созыва заседания правительства. Среди них – принятие областного бюджета, распределение субсидий и трансфертов муниципалитетам, отчеты по исполнению бюджета ТФОМС, рассмотрение проектов законов, инициированных правительством области, утверждение программы управления и приватизации госсобственности, обсуждение госпрограмм и проектов стратегического планирования.

В то же время в новом регламенте сохраняется пункт о принятии решений правительства простым большинством (раньше требовался кворум 2/3 от числа министров). Кроме того, в документе подробно расписана процедура заочного голосования кабмина по вопросам, которые не входят в вышеуказанный перечень. Напомним, именно эти два положения – принятия решений правительства простым большинством и заочно – сейчас оспаривает прокуратура в Свердловском областном суде. Также в исковом заявлении прокурора Охлопкова указано, что губернатор Евгений Куйвашев не имел полномочий отменять предыдущий регламент работы правительства области и вводить новый порядок работы кабинета. Предварительные судебные слушания по рассмотрению административного иска назначены на 23 января.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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