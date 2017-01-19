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Екатеринбург

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Публикации за 19.01.17

«Автомобилист» всухую проиграл команде бывшего тренера

«Автомобилист» всухую проиграл команде бывшего тренера

Хоккейный клуб «Автомобилист» в домашнем матче уступил ханты-мансийской «Югре» – команде, которую возглавляет бывший тренер екатеринбуржцев Андрей Разин. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Как передает корреспондент , первый период команды провели в равной борьбе, хотя небольшое преимущество по броскам все же было у «Югры». После перерыва ситуация в корне поменялась, хозяева много и опасно атаковали. Почти стопроцентный голевой момент случился на 27 минуте, когда два игрока «Автомобилиста» выходили вдвоем на ворота, но Станислав Чистов попал прямо в ловушку вратаря «Югры». А вот гости свой шанс использовали и открыли счет на 36 минуте, шайбу забил Евгений Лапенков. В третьем периоде нападающий «Югры» Виталий Шулаков закрепил успех своей команды. Игроки «Автомобилиста» перебросали соперников почти в два раза, но так и не смогли пробить голкипера соперников.

«Мы очень много сил отдали с «Трактором», поэтому сегодня не было движения нормального. Конечно, такие моменты, когда три в ноль выходят, я за всю жизнь не припомню, надо было забивать. С нолем голов матчи не выигрывают», – прокомментировал итоги матча главный тренер екатеринбуржцев Владимир Крикунов.

Сейчас «Автомобилист» занимает десятое место в турнирной таблице Востока. Разрыв от зоны плей-офф составляет пять очков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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