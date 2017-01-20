В Солнечном началось заселение второго квартала: новоселы получат ключи от 452 квартир на улице Счастливой

Публикации за 20.01.17

В январе ключи от 452 квартир на улице Счастливой получат жильцы второго квартала района Солнечный. Первый сданный дом состоит из 11 секций переменной этажности – от 6 до 11 этажей. Это более 24 тысяч квадратных метров жилых площадей и 1,3 тысячи квадратных метров нежилых площадей.

Сейчас в Солнечном уже проживают более 500 семей – это жители первого квартала, который построила компания «Форум групп», – генеральный застройщик всего района. Сдача второго квартала первой очереди строительства даст не только прирост проживающих в районе Солнечный, но и открытие новых предприятий сферы обслуживания. Так, на весенне-летний период 2017 года запланировано открытие спортивного клуба по направлениям «бокс» и «функциональный тренинг».

Новый район Екатеринбурга быстро развивается. В Солнечный ходит общественный транспорт, построен уникальный не только для Екатеринбурга, но и для России «теплый» остановочный комплекс. Для маленьких жителей есть свой собственный общественный транспорт, который бесплатно возит их в школу и обратно – «Солнечный экспресс». В районе появилась новая улица – Счастливая.

«В Солнечном уже открылись магазин и аптека. Мы продолжаем активно развивать социальную инфраструктуру: в завершающей стадии строительство детского сада для маленьких жителей Солнечного, летом 2017 года откроется первая очередь парка, начинается строительство современной ледовой арены», – рассказал генеральный директор «Форум-групп» Сергей Воробьев.

Напомним, реализацию Солнечного поддерживают областные власти – это уникальный район с большим количеством доступного жилья. Проект является отличным примером комплексного освоения территории. Согласно общему плану развития Солнечного, после полной реализации проекта Екатеринбург получит более 2,5 миллионов жилых квадратных метров, коммерческие и объекты социальной инфраструктуры. Масштабы стройки сопоставимы с застройкой Академического – 362 гектара.

Первый квартал в Солнечном был сдан в эксплуатацию осенью 2015 года – его построил генеральный застройщик и девелопер проекта – компания «Форум групп». Еще несколько кварталов в районе строят компании «Виктория», «Брусника», «Астра» и «Синара Девелопмент». Объем строительства в районе составляет порядка 100 тысяч квадратных метров жилья в год.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.01.17

В крещенские купели в Свердловской области окунулись 60 тысяч человек (ФОТО). / Блогеру Соколовскому предъявлено обвинение по новой статье. / 20 января в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»