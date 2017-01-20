Полевчанин Арзу Фахрад Оглы прописал в своей квартире 17 иностранцев

Публикации за 20.01.17

Прокуратура Полевского направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя Арзу Фахрад Оглы Шахмалиева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По версии органов дознания, в 2016 году Шахмалиев поставил на учет 17 граждан Таджикистана и Азербайджана в принадлежащей ему однокомнатной квартире на улице Челюскинцев в Полевском. Фактически указанные граждане там не проживали.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Полевского судебного района для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Полевской, Служба информации РИА «Новый День»

Полевской. Другие новости 20.01.17

По факту взрыва газового баллона на стройплощадке ТЦ «Лента» возбуждено уголовное дело. / В Солнечном началось заселение второго квартала: новоселы получат ключи от 452 квартир на улице Счастливой. / В крещенские купели в Свердловской области окунулись 60 тысяч человек (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»