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Публикации за 20.01.17

Полевчанин Арзу Фахрад Оглы прописал в своей квартире 17 иностранцев

Полевчанин Арзу Фахрад Оглы прописал в своей квартире 17 иностранцев

Прокуратура Полевского направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя Арзу Фахрад Оглы Шахмалиева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По версии органов дознания, в 2016 году Шахмалиев поставил на учет 17 граждан Таджикистана и Азербайджана в принадлежащей ему однокомнатной квартире на улице Челюскинцев в Полевском. Фактически указанные граждане там не проживали.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Полевского судебного района для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Полевской, Служба информации РИА «Новый День»

Полевской. Другие новости 20.01.17

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