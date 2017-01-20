Штатная численность свердловской полиции сократилась почти на 10% (ФОТО)

Публикации за 20.01.17

Количество сотрудников свердловской полиции в прошлом году сократилось почти на 10 процентов. Об этом было заявлено сегодня на расширенном заседании коллегии в региональном ГУ МВД России, в рамках которого подведены итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с 1 июня 2016 года в соответствии с указом президента РФ были упразднены ФСКН и ФМС. Их функции передали МВД РФ. Наряду с этим, в стране появилась новая силовая структура – Росгвардия. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил NDNews.ru, что в свете указанных изменений все второе полугодие в свердловской полиции шли коренные преобразования.

«Органам внутренних дел переданы функции Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и миграционной службы. Одновременно с этим, в состав Федеральной службы войск национальной гвардии вошли подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, специального назначения и авиации. Практически все второе полугодие 2016 года выстраивался алгоритм взаимодействия, решались социально-правовые, организационно-штатные вопросы и вопросы материально-технического характера. 4 362 сотрудника перешли из ОВД в Росгвардию, 1 238 человек влились в гарнизон из упраздненных структур. В результате численность личного состава органов внутренних дел области сократилась на 8,6%», – отметил собеседник агентства.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 20.01.17

Интимные фото дочери депутата слил в Сеть ее бывший бойфренд. / Бывший тренер «Автомобилиста» жестко прошелся по бывшей команде. Досталось генменеджеру Гроссу и президенту Козицыну (ВИДЕО). / Полевчанин Арзу Фахрад Оглы прописал в своей квартире 17 иностранцев. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»