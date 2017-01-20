В Свердловской области выявили 56 ОПГ, связанных с продажей наркотиков

Публикации за 20.01.17

На Среднем Урале отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом было заявлено сегодня на расширенном заседании коллегии в региональном ГУ МВД России.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по итогам 2016 года свердловские правоохранители оформили 6109 материалов по делам, связанным с наркотическими веществами – это на 22,2% меньше, чем годом ранее. В то же время, пресечена деятельность 56 организованных преступных групп в сфере незаконного оборота наркотиков, сыщиками изъято 122 килограмма наркотических средств. «Удалось также достичь снижения на 15,2% количества преступлений всех категорий (807), совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического и токсического опьянения», – сообщил нашему агентству руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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