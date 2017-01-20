NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.01.17

На уральской трассе легковушка врезалась в трактор, погиб человек

На уральской трассе легковушка врезалась в трактор, погиб человек

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП на Пермском тракте.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария случилась на 327 километре автодороги Пермь – Екатеринбург. 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при обгоне врезался в трактор К-702, который ехал попутно. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, который находился на заднем сидении.

«Установлено, что ширина трактора превышала разрешенные нормативы. За нарушение ПДД на водителя составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав», – уточняют в ведомстве.

С начала 2017 года сотрудниками ГИБДД составлено уже 56 административных материалов за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 20.01.17

В Свердловской области выявили 56 ОПГ, связанных с продажей наркотиков. / В России выложат базу нотариальных доверенностей в открытый доступ. / Штатная численность свердловской полиции сократилась почти на 10% (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter