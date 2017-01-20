На уральской трассе легковушка врезалась в трактор, погиб человек

Публикации за 20.01.17

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП на Пермском тракте.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария случилась на 327 километре автодороги Пермь – Екатеринбург. 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при обгоне врезался в трактор К-702, который ехал попутно. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, который находился на заднем сидении.

«Установлено, что ширина трактора превышала разрешенные нормативы. За нарушение ПДД на водителя составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав», – уточняют в ведомстве.

С начала 2017 года сотрудниками ГИБДД составлено уже 56 административных материалов за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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