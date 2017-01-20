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Публикации за 20.01.17

Компания «Чистый город» травила тавдинцев грязным воздухом

Компания «Чистый город» травила тавдинцев грязным воздухом

В Тавде прокуратура начала проверку по факту загрязнения атмосферного воздуха местным предприятием по сбору и утилизации отходов ООО «Чистый город». Как показала проверка надзорного ведомства, на городском полигоне бытовых отходов сотрудники компании сжигали картонные коробки, мешки, пленки и другой мусор на открытой площадке без специальных установок. Результатом этих действий стало задымление города и загрязнение воздуха вредными веществами.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства, должностные лица ООО «Чистый город» допустили нарушение ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 18 Федерального закона от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». После прокурорской проверки в адрес директора предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона. Работа компании находится на контроле прокуратуры.

Тавда, служба информации РИА «Новый День»

Тавда. Другие новости 20.01.17

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