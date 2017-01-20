Компания «Чистый город» травила тавдинцев грязным воздухом

Публикации за 20.01.17

В Тавде прокуратура начала проверку по факту загрязнения атмосферного воздуха местным предприятием по сбору и утилизации отходов ООО «Чистый город». Как показала проверка надзорного ведомства, на городском полигоне бытовых отходов сотрудники компании сжигали картонные коробки, мешки, пленки и другой мусор на открытой площадке без специальных установок. Результатом этих действий стало задымление города и загрязнение воздуха вредными веществами.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства, должностные лица ООО «Чистый город» допустили нарушение ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 18 Федерального закона от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». После прокурорской проверки в адрес директора предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона. Работа компании находится на контроле прокуратуры.

Тавда, служба информации РИА «Новый День»

Тавда. Другие новости 20.01.17

На уральской трассе легковушка врезалась в трактор, погиб человек. / В Свердловской области выявили 56 ОПГ, связанных с продажей наркотиков. / В России выложат базу нотариальных доверенностей в открытый доступ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»