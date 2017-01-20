В Екатеринбурге задержана мошенница, собиравшая деньги на липовые дипломы и права (ФОТО)

Публикации за 20.01.17

Свердловская полиция разыскивает потерпевших от действий женщины, подозреваемой в мошенничестве.

Как передает корреспондент NDNews.ru, силовики задержали злоумышленницу, которая подозревается в сборе денежных средств за услуги, которые в действительности не оказывала. «По данным следствия, гражданам молодая женщина представлялась сотрудником полиции. За оказание содействия в получении дипломов учебных заведений и водительских удостоверений она получала денежные средства, но взятые на себя обязательства не выполняла, да и не могла их выполнить. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»)», – сообщили в областном полицейском главке.

Сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями устанавливают иные аналогичные факты незаконной деятельности подозреваемой и просят откликнуться тех, кто пострадал от действия мошенницы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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