Большинство уральских предпринимателей оказались «совами»

Публикации за 20.01.17

Оператор мобильной связи «Мегафон» впервые проанализировал своих корпоративных клиентов по хронотипу и определил, в каком биоритме живут предприниматели Урала. По данным мобильной активности, 54% представителей малого и среднего бизнеса относятся к «совам» и 46% – «жаворонки».

Как сообщает пресс-служба компании, количество исходящих вызовов среди уральских бизнесменов начиная с 14:00 возрастает двукратно в сравнении с утренними часами. В целом, в вечернее время общее количество звонков на b2b-рынке «Мегафона» в три раза больше суммарного голосового трафика в первой половине дня.

В Тюменской, Свердловской областях, а также в ХМАО, ЯНАО в сети «Мегафона» преимущество за «совами» – в этих регионах зафиксировано наибольшее количество исходящих звонков в ночной период. В целом, в северных регионах самое популярное время для ведения переговоров – вторая половина дня – с 17:00 до 20:00.

В Челябинске, Удмуртии, Кургане и Коми бизнес ведут «жаворонки» – решать дела по мобильному телефону здесь предпочитают с утра и до обеда, о чем свидетельствует мобильная активность клиентов в первой половине дня. В Пермском крае – в зависимости от сезона, лидируют и «совы», и «жаворонки».

Наибольшее количество SMS-сообщений пишут бизнесмены Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и Республики Удмуртия. Интересно, что самое популярное время для SMS-переписки на Урале с 12:00 до 13:00.

«Биологические часы влияют на мобильный биоритм наших корпоративных клиентов. Несмотря на то, что большинство из нас работает с раннего утра, совершать телефонные звонки и решать рабочие вопросы по мобильному бизнес-сообщество Урала предпочитает все же не ранее полудня. В целом, за последний год наши клиенты стали еще общительнее – за разговорами они провели почти на 70 миллионов минут больше, чем годом ранее», – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса компании «Мегафон» на Урале Инна Смирнова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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