Сергей Шойгу на УЗГА посмотрел, как производят беспилотники (ВИДЕО)

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Екатеринбург.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня он посетил Уральский завод гражданской авиации, где производятся российские беспилотники «Форпост» – лицензированные копии израильских беспилотников Searcher-2. Министра сопровождали представители командования ЦВО и губернатор Евгений Куйвашев. В ходе визита министру обороны должны были доложить о новых моделях и модификациях, выпускаемых БПЛА.

Запланировано совещание, которое Сергей Шойгу должен провести с командным составом ЦВО. В Екатеринбург он прибыл накануне. Во второй половине дня министр покинет город и улетит в Казань.

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Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День

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