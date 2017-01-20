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Екатеринбург

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Публикации за 20.01.17

На Уралмаше из-за коммунальной аварии без воды остались жители улицы Ломоносова

На Уралмаше из-за коммунальной аварии без воды остались жители улицы Ломоносова

На Уралмаше сегодня утром произошла коммунальная авария на улице Ломоносова. Изначально холодная вода была отключена в 18 домах, но в 14-ти удалось запустить водоснабжение по резервной схеме. Для остальных будет организован подвоз воды в цистернах. Из-за аварии водой оказались залиты дворы и часть автомобильной дороги.

Сообщение об аварии на Уралмаше поступило в диспетчерскую службу сегодня утром. Прорвало трубу с холодной водой на улице Ломоносова, 28. Коммунальщики не смогли быстро подобраться к месту аварии, поскольку на канализационных люках были припаркованы автомобили. В результате водой залило дворовую территорию и часть автомобильной дороги.

Как сообщает пресс-служба МУП «Водоканал», на данный момент владельцы отогнали свои автомобили. Рабочие переключили часть домов на резервную схему водоснабжения. Но в домах №№ 26,28, 28а по улице Ломоносова и в доме на Победы, 70в воды не будет до завтрашнего дня. Жильцам обещали организовать подвоз воды в цистернах.

Добавим, что из-за аварии водой залило двор на Ломоносова, а также часть дороги на 40-летия Октября. Сейчас коммунальщики завершают очистку проезжей части от воды и наледи. Во дворах расчистка продолжится, вероятно, до вечера: там уборке мокрого снега и наледи мешают все те же автомобили и снежные валы, оставленные ранее во время уборки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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