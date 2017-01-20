Алексей Орлов в два раза повысил Евгению Куйвашеву премию (ДОКУМЕНТ)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с нового года станет получать больше. Соответствующие изменения внесены в областной указ «О зарплате губернатора Свердловской области».
Документ был подписан 9 января первым замгубернатора Алексеем Орловым, на тот момент – и.о. губернатора (сам Куйвашев находился в отпуске).
Согласно ранее действовавшей редакции указа, губернатору ежемесячно выплачивалось денежное поощрение в размере 198% должностного оклада. С января 2017 года ежемесячная премия составит 4,3 оклада.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 20.01.17
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