NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.01.17

Алексей Орлов в два раза повысил Евгению Куйвашеву премию (ДОКУМЕНТ)

Алексей Орлов в два раза повысил Евгению Куйвашеву премию (ДОКУМЕНТ)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с нового года станет получать больше. Соответствующие изменения внесены в областной указ «О зарплате губернатора Свердловской области».

Документ был подписан 9 января первым замгубернатора Алексеем Орловым, на тот момент – и.о. губернатора (сам Куйвашев находился в отпуске).

Согласно ранее действовавшей редакции указа, губернатору ежемесячно выплачивалось денежное поощрение в размере 198% должностного оклада. С января 2017 года ежемесячная премия составит 4,3 оклада.

Новый День: Алексей Орлов в два раза повысил Евгению Куйвашеву премию (ДОКУМЕНТ)

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.01.17

СК и полиция начали проверку из-за публикаций интим-фото дочери депутата. / На Уралмаше из-за коммунальной аварии без воды остались жители улицы Ломоносова. / Прокуратура: долги перед рабочими бастующего Сысертского АТП достигли 7 млн рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter