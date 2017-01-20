«Свердловскавтодор» заплатит водителю более 56 тысяч рублей за ДТП из-за колеи на трассе

Публикации за 20.01.17

В Свердловской области состоялось очередное судебное решение о взыскании с эксплуатирующей организации денежных средств за ДТП, сопутствующим фактором которого стала разбитая дорога.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, в октябре 2015 года водитель на своей машине Hyundai I30 пехал в Североуральск. На 83 километре трассы Серов – Североуральск он наехал на снежную колею высотой 3-4 см, покрытую ледяной коркой, из-за чего автомобиль выбросило на металлическое ограждение. В результате ДТП машина получила механические повреждения. Восстановительный ремонт и услуги эксперта-оценщика обошлись владельцу автомобиля в 98 тыс. 200 рублей.

Мужчина был уверен, что ДТП случилось из-за некачественной очистки дорожного покрытия, и обратился в Североуральский городской суд с требованием взыскать с АО «Свердловскавтодор» сумму ущерба, расходы на эвакуатор, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

К участию в деле был привлечен соответчик – ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», который заключил контракт на содержание автодороги и обеспечение безопасности дорожного движения с подрядной организацией. В ходе судебного разбирательства подрядчик ссылался на проведение работ по контракту надлежащим образом, отсутствие предписаний от ГИБДД по результатам ДТП, а также на то, что заказчик не применял в отношении него санкции за неудовлетворительные дорожные условия.

В итоге суд установил, что в ДТП в равной степени виновато и АО «Свердловскавтодор», не обеспечившее безопасность движения, и сам истец, превысивший скорость и не принявший во внимание неблагоприятные дорожные условия. В итоге суд удовлетворил требования истца частично. АО «Свердловскавтодор» должно выплатить 57 987 рублей. Ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его. Однако Свердловский областной суд апелляционную жалобу признал неубедительной.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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