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Екатеринбург

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Публикации за 20.01.17

После тушения пожара в жилом доме екатеринбургские огнеборцы обнаружили два трупа (ФОТО)

После тушения пожара в жилом доме екатеринбургские огнеборцы обнаружили два трупа (ФОТО)

Сегодня днем в полицию Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении тел двух взрослых граждан в ходе тушения пожара в квартире дома по улице Латвийской. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга организовано проведение доследственной проверки.

В рамках проверочных мероприятий следователь СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции выясняет все обстоятельства, в том числе точную причину возгорания, а также причины смерти граждан. В ходе проверки будут опрошены жильцы дома, назначены и проведены необходимые экспертные исследования, проведены иные мероприятия.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Новый День: После тушения пожара в жилом доме екатеринбургские огнеборцы обнаружили два трупа (ФОТО)
Новый День: После тушения пожара в жилом доме екатеринбургские огнеборцы обнаружили два трупа (ФОТО)
Новый День: После тушения пожара в жилом доме екатеринбургские огнеборцы обнаружили два трупа (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.01.17

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