В Каменске-Уральском полицейский задержал серийного похитителя автоаккумуляторов

Публикации за 21.01.17

Сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции из Каменска-Уральского сержант Алексей Гурьев задержал гражданина, подозреваемого в серии хищений автомобильных аккумуляторов.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, в ночное время после смены полицейский возвращался домой на личном автомобиле. Во дворе своего дома на улице Кирова он обратил внимание на незнакомого гражданина, стоявшего у открытого капота припаркованного транспортного средства. Заметив человека в форме, мужчина поспешно закрыл капот и направился к дому напротив. Это обстоятельство вызвало у бдительного сотрудника ОВД подозрения и, войдя домой, он стал вести наблюдение за автомобилем из окна своей квартиры. Как выяснилось не напрасно. Неизвестный вскоре вновь показался рядом с легковушкой, открыл капот и начал проводить какие-то манипуляции внутри.

Выйдя на улицу, сержант Гурьев направился к незнакомцу, представился, показал служебное удостоверение и попросил мужчину показать документы на автомобиль. Как и ожидалось, никаких бумаг, подтверждающих факт владения именно этим транспортным средством, у последнего не оказалось. В этот самый момент полицейский обратил внимание на стоящий неподалеку под скамьей у подъезда дома аккумулятор. Как выяснилось, злоумышленник успел извлечь его из автомобиля и уже собирался похитить, когда к нему подошел сотрудник ОВД. Мужчина был задержан, о случившемся сержант полиции доложил оперативному дежурному МО МВД России «Каменск-Уральский». Вскоре на место происшествия прибыли коллеги Алексея Гурьева, которые после проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий доставили подозреваемого в территориальный ОВД.

Как установили сотрудники уголовного розыска в ходе начавшегося разбирательства, подозреваемый – местный 46-летний житель. Ранее он уже имел проблемы с законом, отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. Данный факт хищения аккумулятора не единственный на его счету. В беседе с оперуполномоченными задержанный признался еще в семи аналогичных противоправных деяниях, совершенных им на территории Каменка-уральского в период с ноября 2016 года по январь 2017 года. Похищенное имущество он сдавал в пункты приема, вырученные деньги тратил на личные нужды.

В настоящее время по всем данным фактам органами внутренних дел Каменска-Уральского проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

От имени руководства отдельного батальона ППСП и отдела полиции №24 МО МВД России «Каменск-Уральский» сержанту полиции Алексею Гурьеву объявлена благодарность.

Каменск-Уральский, служба новостей РИА «Новый день»

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