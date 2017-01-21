В Екатеринбурге в частном доме обнаружено 18 трупов домашних животных

Публикации за 21.01.17

В Екатеринбурге прокуратура ведет проверку по факту обнаружения 18-ти трупов кошек и собак в жилом доме. «В частном доме по ул. Уктусская было найдено 18 трупов кошек и собак. На вид животные были очень истощены», – говорится в сообщении надзорного ведомства. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что, по предварительным данным, животные находились у девушки-волонтера.

По данным нашего агентства, речь идет о частном доме на улице Уктусская 103. В доме организовала постой для домашних животных некая Анна, которая по непонятным причинам не ухаживала за питомцами. Все они погибли от голода или жажды.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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