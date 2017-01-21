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Екатеринбург

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Публикации за 21.01.17

В Екатеринбурге в частном доме обнаружено 18 трупов домашних животных

В Екатеринбурге в частном доме обнаружено 18 трупов домашних животных

В Екатеринбурге прокуратура ведет проверку по факту обнаружения 18-ти трупов кошек и собак в жилом доме. «В частном доме по ул. Уктусская было найдено 18 трупов кошек и собак. На вид животные были очень истощены», – говорится в сообщении надзорного ведомства. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что, по предварительным данным, животные находились у девушки-волонтера.

По данным нашего агентства, речь идет о частном доме на улице Уктусская 103. В доме организовала постой для домашних животных некая Анна, которая по непонятным причинам не ухаживала за питомцами. Все они погибли от голода или жажды.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 21.01.17

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