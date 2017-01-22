NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 22.01.17

Горожане штурмовали ледовый городок – сегодня последний день его работы (ВИДЕО)

Горожане штурмовали ледовый городок – сегодня последний день его работы (ВИДЕО)

Сегодня в ледовом городке на площади 1905 года прошел турнир по ледолазанию, в котором могли принять участие все посетители. Этим соревнованием завершается работа площадки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, мероприятие проходит ежегодно, его принято называть штурмом. Ледолазание – это дисциплина, в которой участники на скорость при помощи ледорубов взбираются на специально возведенный столб высотой около десяти метров. При этом подавляющая масса участников – непрофессионалы, они лезут по столбу с альпинистской страховкой. В соревнованиях приняли участие несколько десятков посетителей городка – почему-то в большинстве женщины.

Отметим, после окончания штурма ледового городка начинается его демонтаж.

Видео смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 22.01.17

Руководство «Единой России» ввело Вячеслава Володина в высший совет партии. / В Кольцово десятки пассажиров ночевали с детьми в аэропорту из-за неисправности самолета. / В Екатеринбурге в частном доме обнаружено 18 трупов домашних животных.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter