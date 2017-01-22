Горожане штурмовали ледовый городок – сегодня последний день его работы (ВИДЕО)

Публикации за 22.01.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/32-EmYfuxvw?rel=0">Video</a>

Сегодня в ледовом городке на площади 1905 года прошел турнир по ледолазанию, в котором могли принять участие все посетители. Этим соревнованием завершается работа площадки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, мероприятие проходит ежегодно, его принято называть штурмом. Ледолазание – это дисциплина, в которой участники на скорость при помощи ледорубов взбираются на специально возведенный столб высотой около десяти метров. При этом подавляющая масса участников – непрофессионалы, они лезут по столбу с альпинистской страховкой. В соревнованиях приняли участие несколько десятков посетителей городка – почему-то в большинстве женщины.

Отметим, после окончания штурма ледового городка начинается его демонтаж.

Видео смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 22.01.17

Руководство «Единой России» ввело Вячеслава Володина в высший совет партии. / В Кольцово десятки пассажиров ночевали с детьми в аэропорту из-за неисправности самолета. / В Екатеринбурге в частном доме обнаружено 18 трупов домашних животных. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»