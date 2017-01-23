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Екатеринбург

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Публикации за 23.01.17

Под Екатеринбургом в ДТП угодили две легковушки, внедорожник, автобус и фура

Под Екатеринбургом в ДТП угодили две легковушки, внедорожник, автобус и фура

В Екатеринбурге ведется разбирательство по факту массового ДТП с участием автобуса, фуры, внедорожника и двух легковых автомобилей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, авария случилась накануне на Режевском тракте. По словам очевидцев, рассказывающих подробности в социальных сетях, на одном из участков трассы столкнулись внедорожник и легковушка Renault. Через некоторое время в них врезался ВАЗ-2115, количество участников ДТП дополнили рейсовый автобус, следовавший из Алапаевска, а также фура.

По предварительным данным, одной из причин происшествия стало то, что изначально водители не выставили знаки аварийной остановки. Кроме того, на магистрали был гололед и снежная каша. В отделе пропаганды областного управления ГИБДД сообщают, что на место ДТП выезжали медики – помощь понадобилась водителю внедорожника. В результате аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка. Более точные обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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