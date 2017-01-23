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Екатеринбург

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Публикации за 23.01.17

В Екатеринбурге подросток – «зацепер» угодил под колеса иномарки

В Екатеринбурге подросток – «зацепер» угодил под колеса иномарки

В Екатеринбурге под колеса иномарки угодил 14-летний школьник, который катался с друзьями, схватившись за прицепное устройство трамвая. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и устанавливают всех участников опасного развлечения.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел на улице Малышева. В ГИБДД поступила информация о том, что водитель автомобиля «Мерседес» сбил 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте. «В ходе выяснения обстоятельств ДТП, а также опроса очевидцев, стало известно, что четверо подростков катались на прицепном устройстве трамвая. После того, как они спрыгнули на дорогу и стали перебегать улицу, одного из школьников сбил автомобиль. В результате ДТП подросток получил травмы в виде сотрясения головного мозга, черепно-мозговой травмы и открытого перелома правой голени. Сотрудниками ГИБДД сейчас устанавливаются трое других участников опасного развлечения, их родители будут вызваны на комиссию по делам несовершеннолетних», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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