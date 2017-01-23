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Екатеринбург

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Публикации за 23.01.17

Кто прав? Гаишник и автомобилист поспорили из-за односторонки в переулке Красном (ФОТО, ВИДЕО)

Кто прав? Гаишник и автомобилист поспорили из-за односторонки в переулке Красном (ФОТО, ВИДЕО)

Житель Екатеринбурга Владимир отправил в редакцию видео своего спора с сотрудником ГИБДД в переулке Красном, где совсем недавно поменялись знаки дорожного движения. Судя по ним, в переулке появился еще один участок с «двусторонкой», но, похоже, не все об этом знают.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о небольшом отрезке дороги от выезда из двора дома на улице Челюскинцев, 60, до перекрестка переулка Красного с Челюскинцев – участок, ставший предметом спора, отмечен на скриншоте красным цветом.

Новый День: Кто прав? Гаишник и автомобилист поспорили из-за односторонки в переулке Красном (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель выезжал из двора дома и повернул налево, в сторону управления железной дороги. Знаки при этом показывали, что односторонки на этом участке действительно нет. Навстречу ему двигался другой автомобиль, водитель которого считал, что однсторонка все же есть. Перца спору добавил тот факт, что водитель второй машины оказался сотрудником ГИБДД. Он остановился, подошел к первому автомобилю, представился и пожурил автомобилиста за невнимательность. Хотя, возможно, был невнимателен сам.

Новый День: Кто прав? Гаишник и автомобилист поспорили из-за односторонки в переулке Красном (ФОТО, ВИДЕО)

Действительно, раньше при повороте с Челюскинцев на переулок Красный был установлен знак одностороннего движения. Сейчас его нет. Вместо этого появился знак, который предупреждает, что через 100 метров начнется двустороннее движение. С другой стороны, для едущих по Красному в сторону Челюскинцев тоже появились знаки, требующие, например, уступить дорогу.

Новый День: Кто прав? Гаишник и автомобилист поспорили из-за односторонки в переулке Красном (ФОТО, ВИДЕО)

Оперативно уточнить в ГИБДД Екатеринбурга, кто из водителей был прав, а кто – нет, не удалось. Не исключено, что на данном участке меняют схему движения, но если новые знаки не вступили в силу, они должны были хотя бы быть закрыты темной полиэтиленовой пленкой.

Новый День: Кто прав? Гаишник и автомобилист поспорили из-за односторонки в переулке Красном (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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