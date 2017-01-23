Кто прав? Гаишник и автомобилист поспорили из-за односторонки в переулке Красном (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 23.01.17

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Житель Екатеринбурга Владимир отправил в редакцию видео своего спора с сотрудником ГИБДД в переулке Красном, где совсем недавно поменялись знаки дорожного движения. Судя по ним, в переулке появился еще один участок с «двусторонкой», но, похоже, не все об этом знают.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о небольшом отрезке дороги от выезда из двора дома на улице Челюскинцев, 60, до перекрестка переулка Красного с Челюскинцев – участок, ставший предметом спора, отмечен на скриншоте красным цветом.

Водитель выезжал из двора дома и повернул налево, в сторону управления железной дороги. Знаки при этом показывали, что односторонки на этом участке действительно нет. Навстречу ему двигался другой автомобиль, водитель которого считал, что однсторонка все же есть. Перца спору добавил тот факт, что водитель второй машины оказался сотрудником ГИБДД. Он остановился, подошел к первому автомобилю, представился и пожурил автомобилиста за невнимательность. Хотя, возможно, был невнимателен сам.

Действительно, раньше при повороте с Челюскинцев на переулок Красный был установлен знак одностороннего движения. Сейчас его нет. Вместо этого появился знак, который предупреждает, что через 100 метров начнется двустороннее движение. С другой стороны, для едущих по Красному в сторону Челюскинцев тоже появились знаки, требующие, например, уступить дорогу.

Оперативно уточнить в ГИБДД Екатеринбурга, кто из водителей был прав, а кто – нет, не удалось. Не исключено, что на данном участке меняют схему движения, но если новые знаки не вступили в силу, они должны были хотя бы быть закрыты темной полиэтиленовой пленкой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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