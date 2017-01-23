«Чмо обосранное», – свердловский депутат не захотел общаться с инвалидом (ВИДЕО)

Публикации за 23.01.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/qdJKoX2yV3s?rel=0">Video</a>

В Свердловской области разгорается скандал – лидер асбестовского отделения «Единой России» не пустил на депутатский прием инвалида. Мужчину едва не побили за то, что он попытался снять это на камеру, и выпроводили с бранными словами.

Как рассказал NDNews.ru автор видео Денис Елистратов, он является инвалидом второй группы. Узнав о совместном приеме депутатов Владимира Власова из заксо и Дмитрия Александрина из Асбестовской гордумы, он решил обратиться к народным избранникам с рядом вопросов о социальной политике региона. Однако пообщаться с парламентариями ему не удалось. Г-н Александрин заявил, что не будет «разговаривать с больным человеком», а затем к Елистратову, по его словам, подошел представитель депутатской «группы поддержки» на приеме. По словам мужчины, который записывал все происходящее на видео, на него накинулись с кулаками и оскорбляли. «Чмо обосранное», – не постеснялся в выражениях помощник депутата Александрина.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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