Приставы арестовали в магазине лейки, мангалы и вазы, чтобы вернуть банку 246 миллионов

Публикации за 23.01.17

В Екатеринбурге арестовали имущество хозяйственного магазина и его складских помещений из-за долга, превысившего 246 миллионов рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, судебные приставы Железнодорожного районного отдела выехали в торговую точку должника, чтобы вручить постановление о возбуждении исполнительного производства. Директор магазина был в растерянности от неожиданного визита должностных лиц, документы получать отказался. «Но арест имущества, находящегося в торговом помещении, в конечном счете, состоялся. Всего арестовано более двух тысяч позиций товаров: от такой мелкой бытовой техники, как электробритвы, до столовых приборов. Также под арест попали различная посуда, вазы, утварь для дачи – лейки, мангалы, палатки. Все предметы оставлены на ответственное хранение должнику, мужчина предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»). Многочисленное арестованное имущество в скором времени будет передано на реализацию в счет уплаты такой крупной задолженности», – сообщают в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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