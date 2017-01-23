Свердловские коммунальщики будут отключать горячую воду у должников после одного предупреждения

Публикации за 23.01.17

АО «Облкоммунэнерго» заявляет о новом упрощенном порядке работы с должниками – теперь компании достаточно единожды уведомить неплательщика о готовящемся ограничении услуг. Это право коммунальщикам дают поправки в постановление правительства РФ №354, которые вступили в силу с 1 января 2017 года.

«Уведомительный регламент стал намного проще. Раньше мы были обязаны за 20 дней отправить должнику заказное письмо, а потом за 3 дня еще раз уведомить потребителя лично. Сейчас установлена одна точка отсчета – за 20 дней до «часа икс». Причем потребовать оплаты теперь можно опять же несколькими способами: написать об этом в очередной квитанции, при помощи sms и e-mail-сообщения или сообщить даже по телефону с записью разговора. Если задолженность не будет погашена в срок, подача ресурса будет приостановлена на законных основаниях», – сообщила заместитель начальника управления по реализации теплоэнергоресурсов Облкоммунэнерго Наталья Кононова.

На сегодняшний день задолженность населения перед предприятием за тепло, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение составляет 209 миллионов 216 тысяч рублей. В 11 муниципалитетах, где присутствует компания, насчитывается более 8 тысяч должников. Наибольшую сумму просроченной задолженности накопили жители Артемовского – они должны 98 миллионов 967 тысяч рублей. Здесь неоплаченные счета имеет каждый третий потребитель ресурсов Облкоммунэнерго – всего более 3 тысяч человек. На втором месте – кировградцы. Их долг составляет 70 миллионов 17 тысяч рублей, всего должников – 3 228, это 25% от общего числа потребителей в городском округе. Жители Тугулыма, накопившие 13 миллионов 94 тысячи рублей долга, на третьем месте. Задолженность имеют 30% населения – 1 324 человека.

«Мы готовимся применять новый регламент в работе с должниками в первую очередь по горячему водоснабжению. Вы знаете, что закон позволяет приостановить водоотведение и подачу горячего водоснабжения, с отоплением и холодной водой такая мера недопустима», – подчеркнула Наталья Кононова.

В компании добавляют, что возобновление коммунальных услуг возможно лишь после полной оплаты как самого долга, так и расходов поставщика за отключение и подключение. Сумма общего долга по жилфонду в территориях Облкоммунэнерго на начало 2017 года составляет более полумиллиарда рублей – 572 млн 337 тыс. руб. Львиная доля этих средств числится за УК и ТСЖ, часть долгов признана судами невозвратной.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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