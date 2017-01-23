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Публикации за 23.01.17

Кочегары против автомата – как работают котельные в Свердловской области (ФОТО)

Кочегары против автомата – как работают котельные в Свердловской области (ФОТО)

Уже в конце этой недели в Свердловской области ожидается очередное похолодание. Согласно прогнозам синоптиков, в четверг температура понизится до -25 градусов. Как энергетики будут справляться с резким снижением температуры и что будут делать, когда ударят морозы, выяснял NDNews.ru. Корреспонденты агентства побывали на двух котельных – современной, которая полностью автоматизирована, и на старой угольной, где все параметры приходится задавать вручную.

Первая котельная, которую мы посмотрели, была построена в 1964 году. Сначала она работала на угле, теперь на газу – ее модернизировали в 1980-е. В котельной круглосуточно находятся минимум два оператора. Просторечно их называют кочегарами, но, конечно, горючее в топку они не подбрасывают, так что это не совсем правильно. Их задача – следить за работой всех систем и контролировать температуру в прямой теплосети. Она должна быть не ниже норматива. Например, в документе написано, что при -20 градусах «за бортом», температура в подающем трубопроводе должна быть 80,5 градусов. И так для каждого показания градусника. Впрочем, допускается небольшая погрешность 3%.

«Как правило, операторы заранее знают, к чему готовиться, сами смотрят прогноз на неделю в интернете, я им тоже распечатываю прогноз. Ну, и на градусник они, конечно, смотрят, как температура меняется», – рассказывает начальник котельной Верх-Нейвинского УКЭС «Облкоммунэнерго» Сергей Порошин.

Если температура воздуха падает резко – как, например, было в начале января, «добавлять» параметры начинают постепенно. Особенно часто резкие скачки температур случаются по ночам. «В таких случаях приходится выставлять новые значения в два или больше этапов, потому что иначе случится перепад давления в сети, а это чревато авариями», – объясняют операторы.

Иначе построена работа автоматической котельной. Она обслуживает поселок Верх-Нейвинский с октября прошлого года, когда была введена в эксплуатацию.

«Все параметры в нее уже внесены и меняются автоматически. На компьютер поступают данные о температуре на улице, так что коррекция происходит без оператора. Вмешательство человека нужно лишь когда ударяют сильные морозы – тогда оператор запускает еще один котел. Сейчас, когда на улице относительно тепло (во время экскурсии по котельной на улице было -3 градуса, – прим. NDNews.ru), работают два из четырех котлов. И то не в полную силу, а только на 65%. Этого вполне достаточно, чтобы в домах было тепло», – говорит Сергей Порошин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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