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Екатеринбург

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Публикации за 23.01.17

По 7 миллионов на спектакли Драме и ТЮЗу, по 3 – на театральные фестивали: театры поделили гранты

По 7 миллионов на спектакли Драме и ТЮЗу, по 3 – на театральные фестивали: театры поделили гранты

Между культурными учреждениями Свердловской области поделили 50 миллионов рублей губернаторских грантов. По 7 миллионов получили Театр драмы и ТЮЗ на постановки спектаклей. По 3 миллиона получили фестивали: «Браво!», «Реальный театр» и «Коляда-plays». Провинциальным театрам досталось всего по 500 тысяч рублей.

Сегодня были названы получатели грантов губернатора Свердловской области в сфере культуры. 50 миллионов рублей будет направлено на реализацию 18 проектов: театры получат от 500 тысяч до 7 миллионов рублей, – сообщает пресс-служба правительства региона.

Больше всего средств – по 7 миллионов рублей – получили Театр драмы и Театр юного зрителя. В Драме деньги пойдут на создание и показ спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты» (по произведению Александра Островского в постановке режиссера Анатолия Праудина), «Дни Турбиных» (по пьесе Михаила Булгакова в постановке главного режиссёра Театра имени Комиссаржевской Александра Баргмана) и «Садко» (спектакль по мотивам русских былин в постановке Дмитрия Зимина).

В ТЮЗе 7 миллионов поделят на постановку «Золушки» по пьесе Евгения Шварца и «Незнайки» по произведениям Николая Носова, а также на организацию гастролей театра в Севастополь.

Гранты в размере трех миллионов рублей направлены на организацию и проведение крупных театральных фестивалей, которые пройдут в Екатеринбурге в 2017 году. Поддержку получили «Реальный театр», «Браво!» и фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays».

Поддержка муниципальных театров оказалась более скромной. По 500 тысяч рублей выделено в виде грантов Серовскому театру драмы им. А.П. Чехова на постановку спектакля «Волшебник изумрудного города» и Краснотурьинскому театру кукол на проект «Предметный мир сказок К.И. Чуковского в современном театре кукол».

Напомним, большинство театров сегодня около и работникам цехов. На постановку новых спектаклей средств почти не остается, поэтому руководители театров пишут заявки на получение грантов во всевозможные инстанции и организации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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