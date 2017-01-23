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Публикации за 23.01.17

Источник: руководитель Росреестра в Свердловской области Михаил Зацепин ушел в отставку / Его жену Светлану «прокатили» с избранием в правление нотариальной палаты

Источник: руководитель Росреестра в Свердловской области Михаил Зацепин ушел в отставку Его жену Светлану «прокатили» с избранием в правление нотариальной палаты

Глава УФСГРКК по Свердловской области Михаил Зацепин покинул свой пост.

Как рассказал NDNews.ru источник в нотариальном сообществе, Зацепин ушел с должности после отпуска. При этом клан, связанный с именем главы свердловского Росреестра, понес определенные потери.

Так, в минувшую пятницу проходило собрание нотариальной платы Свердловской области, где выяснилось, что супруга Михаила Зацепина Светлана не была избрана в новый состав правления палаты. Правда, отмечает собеседник нашего агентства, в него вошла сноха Зацепина Ольга Филиппова.

На место Зацепина был назначен экс-глава челябинского Росреестра Игорь Цыганаш.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 23.01.17

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