Прохожие задержали неадекватного угонщика. Он врезался в медицинский колледж, скрываясь от погони (ВИДЕО)

Публикации за 23.01.17

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По данным пресс-группы УВД Екатеринбурга, сотрудники ОП 10 задержали мужчину, который 18 января подсел в остановившийся на красный сигнал светофора на перекрестке Техническая – Бебеля автомобиль и, угрожая водителю ножом, пытался заставить ее увезти его. Девушка, управлявшая «Ладой Калиной», сбежала, но оперативно связалась с полицией.

Оперативники уголовного розыска смогли получить данные GPS с телефона пострадавшей, оставленном на заднем сиденье. Но к тому моменту, как погоня настигла злоумышленника, он уже был задержан. Как выяснилось, мужчина на полной скорости врезался в крыльцо медицинского колледжа на Бебеля, 71, затем на глазах прохожих попытался спрятаться на лестнице, ведущей в подвал. Очевидцы ДТП отобрали у 41-летниего подозреваемого ключи и сдали угонщика полиции. Мужчина признался, что находился в состоянии наркотического опьянения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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