Урал вошел в список регионов с повышенным риском ЧС на железной дороге

Публикации за 23.01.17

Стареющий парк вагонов и локомотивов, а также использование некачественных комплектующих являются предпосылками для высокого риска аварий на железнодорожном транспорте весной и летом 2017 года. Подобные ЧС прогнозируются на территории 15 субъектов шести федеральных округов России. Об этом сообщил Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС РФ (Центр «Антистихия»).

Как передает корреспондент NDNews.ru, наибольший риск возникновения ЧС на ж/д транспорте в весенне-летний период прогнозируется в Дальневосточном (юг Хабаровского края, Амурская область), Сибирском (юг Красноярского края, Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области), Уральском (Свердловская область), Северо-Западном (Вологодская, Ленинградская области, Карелия), Центральном (Москва, Московская область) и Южном (Краснодарский край и Ростовская область) федеральных округах. Такие данные содержатся в прогнозе Центра «Антистихия», материалы которого цитирует РИА «Новости».

Отмечается, что в последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

По оценке спасателей, увеличение числа ЧС на железной дороге провоцируют медленное обновление парка подвижного состава, использование некачественных комплектующих, нарушение правил приема составов после ремонта и требований пожарной безопасности, а также сохранение тенденции к увеличению грузооборотов.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах в РФ проживают свыше 90 миллионов человек, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта – от 675 до 900 миллиардов рублей.

Москва, Екатеринбург, Андреуш Завятку

Москва, Екатеринбург. Другие новости 23.01.17

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