В России приобретает популярность компьютерный симулятор «стукача» – игра Beholder (ВИДЕО)

Публикации за 23.01.17

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В России все большую популярность приобретает компьютерный симулятор информатора спецслужб в тоталитарном государстве – игра Beholder.

Как отмечает корреспондент NDNews.ru, особую популярность симулятор сексота приобрел в околополитической тусовке. Причем игра с довольно нестандартным геймплеем нашла любителей как в патриотическом, так и в либеральном лагерях. Правда, открыто делиться причинами, по которым она заинтересовала игроков, они считают для себя зазорным.

Игра, созданная новосибирскими программистами, представляет собой RPG, главным героем которой становится управдом, работающий на спецслужбы в условиях тоталитаризма. В задачи персонажа входит шпионаж за другими жильцами – установка скрытых видеокамер и жучков, сбор компромата. Донесения и рапорты в спецслужбы на соседей, которые в случае нарушения законов государства (например, хранение дома газированной воды) будут арестованы и в дальнейшем подвергнутся пыткам.

Достаточно неоднозначный характер игры вызвал шквал интереса к ней у геймеров – на платформе Steam, где за деньги ведется продажа игры, сделано уже больше трех тысяч положительных обзоров. Примечательно, что некоторые геймеры оценивают игру с позиции «ух ты, а оказывается, в 1937-м было достаточно круто».

Видеосимулятор «стукача» – на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин

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