NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 23.01.17

В Екатеринбурге пропала 17-летняя студентка медицинского колледжа (ФОТО)

В Екатеринбурге пропала 17-летняя студентка медицинского колледжа (ФОТО)

В Екатеринбурге пропала 17-летняя студентка Свердловского областного медицинского колледжа Айсель Акберова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, девушка живет на улице Машинной. Утром 19 января она как всегда поехала на учебу, но до колледжа не доехала. Сотовый телефон девушки неактивен, на связь с родственниками она не вышла. По данным полицейских, ранее Айсель из дома не убегала, ее семья на учете не состоит, конфликтов со сверстниками у нее, по предварительным данным, не было.

В настоящее время на розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав территориальных ОВД. Приметы Айсель: рост 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные до плеч, глаза карие. Уходя из дома, студентка была одета в серый пуховик по колено с меховой опушкой, черные брюки и черные сапоги. На голове у девушки черная вязанная шапка. При себе у нее были сумка, паспорт и телефон.

Информацию о местонахождении Айсель Акберовой можно сообщить в отдел полиции № 7 по городу Екатеринбургу по телефонам: (343) 356-42-07 (дежурная часть), 8-908-908-49-09 (служба по делам несовершеннолетних), 8-963-040-22-01 (уголовный розыск) или «02».

Новый День: В Екатеринбурге пропала 17-летняя студентка медицинского колледжа (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 23.01.17

Екатеринбуржцам и «управляшкам» напомнили про чистку крыш от снега. / В России приобретает популярность компьютерный симулятор «стукача» – игра Beholder (ВИДЕО). / Бывший мэр, судимый за мат в интернете, стал замом Николая Смирнова.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter