В Екатеринбурге пропала 17-летняя студентка медицинского колледжа (ФОТО)

Публикации за 23.01.17

В Екатеринбурге пропала 17-летняя студентка Свердловского областного медицинского колледжа Айсель Акберова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, девушка живет на улице Машинной. Утром 19 января она как всегда поехала на учебу, но до колледжа не доехала. Сотовый телефон девушки неактивен, на связь с родственниками она не вышла. По данным полицейских, ранее Айсель из дома не убегала, ее семья на учете не состоит, конфликтов со сверстниками у нее, по предварительным данным, не было.

В настоящее время на розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав территориальных ОВД. Приметы Айсель: рост 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные до плеч, глаза карие. Уходя из дома, студентка была одета в серый пуховик по колено с меховой опушкой, черные брюки и черные сапоги. На голове у девушки черная вязанная шапка. При себе у нее были сумка, паспорт и телефон.

Информацию о местонахождении Айсель Акберовой можно сообщить в отдел полиции № 7 по городу Екатеринбургу по телефонам: (343) 356-42-07 (дежурная часть), 8-908-908-49-09 (служба по делам несовершеннолетних), 8-963-040-22-01 (уголовный розыск) или «02».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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