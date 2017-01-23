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Екатеринбург

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Публикации за 23.01.17

В Верхотурье школа заплатит 30 тысяч рублей ученице, которой одноклассник травмировал глаз

В Верхотурье школа заплатит 30 тысяч рублей ученице, которой одноклассник травмировал глаз

В Верхотурье школу обязали выплатить 30 тысяч рублей семье 11-летней девочки, которой одноклассник на уроке травмировал глаз. По мнению прокуратуры, «причиной несчастного случая стало отсутствие надлежащего контроля со стороны педагога».

Прокуратура провела проверку в связи с получением травмы глаза 11-летней учащейся школы №2 в Верхотурье. Установлено, что в октябре 2016 года во время урока английского языка один из одноклассников девочки, используя резиновую нить, выстрелил неустановленным предметом в ее сторону. Предмет попал в глаз и серьезно его травмировал.

«Причиной несчастного случая стало отсутствие надлежащего контроля со стороны педагога, а также необеспечение образовательным учреждением условий, гарантирующих охрану здоровья несовершеннолетних, безопасные условия пребывания в учреждении», – сообщили в областной прокуратуре о результатах проверки.

В Верхотурский суд было направлено исковое заявление о взыскании со школы №2 компенсации морального вреда. Исковые требования судом удовлетворены, семья девочки получит компенсацию морального вреда в сумме 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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