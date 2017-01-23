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Публикации за 23.01.17

В Верхней Пышме будут судить перекупщика авто, застрелившего коллегу

В Верхней Пышме будут судить перекупщика авто, застрелившего коллегу

В Верхней Пышме перед судом предстанет Сергей Ольков, занимавшийся скупкой и продажей подержанных автомобилей, которого обвинили в убийстве своего коллеги.

Как передает корреспондент NDNews.ru, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье 105 УК РФ («Убийство») и пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). По версии следствия, в начале декабря 2015 года Ольков вместе с коллегой направлялись в Верхнепышминский городской округ, чтобы присмотреть очередной автомобиль для покупки. В дороге у них произошел конфликт, в ходе которого Ольков дважды выстрелил в «коллегу» из неустановленного оружия. После этого мужчина спрятал тело в лесу и скрылся с места ЧП на «Ленд Ровере» погибшего.

«При этом обвиняемый забрал все имущество убитого на общую сумму свыше 591 тыс. рублей. Похищенный автомобиль он спрятал на территории другого муниципального образования», – уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте 2016 года Ольков вновь вернулся на место происшествия, чтобы тщательней скрыть следы преступления. Он взял с собой лопату и перепрятал тело. Задержан Ольков был в августе 2016 года. С тех пор он находится под стражей, мужчине грозит до 15 лет колонии.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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