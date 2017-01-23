На трассе Пермь – Екатеринбург иномарка влетела под КамАЗ: погибли 2 человека (ФОТО)

Публикации за 23.01.17

На уральской трассе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел под КамАЗ, в результате ДТП погибли два человека.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария случилась сегодня около трех часов дня на 288 км автодороги Пермь – Екатеринбург. Водитель автомобиля «Шкода-Октавия» двигался в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и далее – на ограждение. После этого легковушку развернуло боком, и она влетела под КамАЗ. Следом иномарку протаранила «Нива».

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шкода» скончались на месте происшествия. Также травмы получила женщина 1979 г.р. – пассажир «Шевроле-Нива». На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП уточняются», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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