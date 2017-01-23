NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 23.01.17

На трассе Пермь – Екатеринбург иномарка влетела под КамАЗ: погибли 2 человека (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург иномарка влетела под КамАЗ: погибли 2 человека (ФОТО)

На уральской трассе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел под КамАЗ, в результате ДТП погибли два человека.

Новый День: На трассе Пермь – Екатеринбург иномарка влетела под КамАЗ: погибли 2 человека (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария случилась сегодня около трех часов дня на 288 км автодороги Пермь – Екатеринбург. Водитель автомобиля «Шкода-Октавия» двигался в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и далее – на ограждение. После этого легковушку развернуло боком, и она влетела под КамАЗ. Следом иномарку протаранила «Нива».

Новый День: На трассе Пермь – Екатеринбург иномарка влетела под КамАЗ: погибли 2 человека (ФОТО)

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шкода» скончались на месте происшествия. Также травмы получила женщина 1979 г.р. – пассажир «Шевроле-Нива». На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП уточняются», – добавили в ведомстве.

Новый День: На трассе Пермь – Екатеринбург иномарка влетела под КамАЗ: погибли 2 человека (ФОТО)
Новый День: На трассе Пермь – Екатеринбург иномарка влетела под КамАЗ: погибли 2 человека (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 23.01.17

В Верхней Пышме будут судить перекупщика авто, застрелившего коллегу. / В Верхотурье школа заплатит 30 тысяч рублей ученице, которой одноклассник травмировал глаз. / В Екатеринбурге пропала 17-летняя студентка медицинского колледжа (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter