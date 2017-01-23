В Екатеринбурге местную жительницу укусил клещ

Публикации за 23.01.17

В Екатеринбурге в январе зафиксирован первый случай укуса клеща. По данным управления здравоохранения, за помощью в травмпункт обратилась местная жительница. Ей поставили иммуноглобулин для профилактики. Лабораторные исследования не выявили признаков клещевого энцефалита.

Как уточнили в горздраве, за последние годы это первый случай, когда укус клеща зафиксирован посредине зимы. Раньше укусы регистрировались, начиная с февраля-марта. Предположительно клеща в дом женщины принесла ее собака.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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