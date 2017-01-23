Путин разрешит губернаторам увольнять мэров / Эксперты: «Это конец МСУ!»

Публикации за 23.01.17

В российском законодательстве грядут серьезные изменения: уже скоро губернаторы смогут увольнять глав муниципалитетов вне зависимости от формы их избрания (назначения). Инициатива удивила политологов, однако законодатели ее, скорее всего, поддержат.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, о законопроекте партийцам рассказали на всероссийском съезде, который состоялся в минувшие выходные в Москве. «Законопроект был внесен президентом. Он позволит главам регионов отправлять в отставку глав городов (вне зависимости от способа их избрания) в связи с утратой доверия. Среди оснований будет, например, неисполнение своих должностных обязанностей, дважды полученная неудовлетворительная оценка их работы со стороны представительных органов местного самоуправления, ряд других. Все это будет прописано в законе. Губернаторы смогут отправлять в отставку глав так же, как сейчас сам президент снимает в связи с утратой доверия губернаторов», – рассказал Шептий.

Как ни странно, но среди сторонников законопроекта оказались даже представители оппозиции. «Я поддерживаю, – заявил депутат заксо от КПРФ Вячеслав Вегнер, – надо, чтобы была возможность избавиться от проворовавшихся чиновников. Сейчас у нас как? Сидит чиновник, ворует. Ему прокурор представления выписывает – а он сидит дальше и продолжает воровать. А отставка «по утрате доверия» поможет избавляться от таких людей. Страна, как говорится, должна знать своих героев, и у губернатора должен быть такой инструмент». При этом Вегнер не считает, что это может стать инструментом для сведения счетов с независимыми главами – по его мнению, для этого предостаточно способов и сейчас.

Политолог Сергей Мошкин, напротив, видит здесь продолжающееся давление на местное самоуправление. «Мало того, что местное самоуправление у нас не самодостаточно экономически, сейчас продолжается и политическое давление. Везде, где можно, убираются прямые выборы глав, «сильные» мэры повсеместно заменяются наемными сити-менеджерами. Я, если честно, пока не видел этот законопроект, но если все так, как вы говорите – это будет полное уничтожение МСУ», – отметил он.

Политолог Анатолий Гагарин полагает, что инициатива вряд ли будет реализована до губернаторских выборов 2017 года, но может стать предметом серьезной дискуссии в Госдуме. «Разговоры о возможном праве для губернаторов увольнять глав муниципалитетов звучат не впервые, и пока они ничем не завершились. Вопрос не быстрый и требует различных согласований. Самое главное – законопроект должен давать веские основания для отставки в связи с утратой доверия, чтобы избежать субъективизма. Сейчас есть юридические основания – уголовные дела. В любом случае, данную инициативу можно рассматривать как дискуссионный вопрос, но я очень сомневаюсь, что она будет принята в ближайшей перспективе. Сейчас Госдума более тщательно подходить к подобным вопросам», – рассказал эксперт в беседе с NDNews.ru.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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