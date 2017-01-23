Операторы начинают запрашивать личные данные сотрудников юрлиц, пользующихся выходом в Сеть на работе (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 23.01.17

Любопытное письмо получили накануне юридические лица, пользующиеся доступом в интернет от провайдера «Конвекс». В нем компания предлагает в срок до 31 января подписать дополнительное соглашение, в котором нужно перечислить всех физических лиц, использующих оборудование (пользователи интернета – в данном случае). Кроме того, ссылаясь на постановления правительства № 758 от 31.07.2014, №32 от 23.01.2006 и №575 от 10.09.2007, на каждого пользователя нужно предоставить данные о месте жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность. Список должен обновляться ежеквартально, не позднее 5 числа первого месяца каждого квартала.

Как пояснили в компании «Конвекс», они просто выполнили требования законодательства. «Так или иначе, в законах оговаривается обязанность оператора предоставлять эти данные. По телефонной связи подобные списки давно предоставляются. В договорах с новыми пользователями у нас уже везде специальным дополнительным соглашением оговаривается пункт по предоставлению этих данных». Никаких особых распоряжений, по словам источника в компании, не было. «Запросов о пользователях идет много от контролирующих органов, и не только по поводу терроризма и высказываний в социальных сетях. Основной вал запросов – от отдела «К» МВД – это расследования мошеннических случаев в интернете, махинаций с платежными системами, и многое другое. Просто мы подстраховались на случай внезапных проверок по исполнению законов. Наверное, все операторы сейчас что-то подобное вводят», – рассказал собеседник агентства.

Напомним, в последнем постановлении правительства от 2014 года, прозванном в народе «против анонимного Wi-Fi», оговаривались поправки, регулирующие обязанности по идентификации пользователей. Закон вызвал массу дискуссий на тему разницы между выходом в Сеть и передачей данных, принадлежности оборудования для выхода в Сеть, и большого вопроса о стоимости организации хранения данных у операторов. Однако стоит отметить, что постановлением не предусмотрена ответственность за неисполнение обязательства по предоставлению списка, но такая ответственность может и, скорее всего, будет предусмотрена договором с оператором связи. В то же время на данный момент пока не ясно, как операторы связи будут проверять достоверность данных, предоставленных компаниями.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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