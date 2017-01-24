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Екатеринбург

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Публикации за 24.01.17

Депутаты повысили статус управления образования Екатеринбурга – теперь это департамент
Екатерина Сибирцева

Депутаты повысили статус управления образования Екатеринбурга – теперь это департамент

Гордума Екатеринбурга сегодня поддержала изменения структуры администрации города – управление образования будет переименовано в департамент. Районные отделы образования станут территориальными управлениями департамента.

По словам начальника правового департамента мэрии Екатерины Грин, реализация проекта не повлечёт за собой бюджетные расходы и изменения штатного расписания. Главной причиной переименования называется повышение статуса действующего управления образования.

Депутаты легко согласились на предлагаемые изменения. Константин Киселев, в прошлом протестовавший против появления департамента образования, сегодня выступил в защиту проекта. «Моя точка зрения поменялась, и тому есть причины. За последние годы работа управления серьезно изменилась, жалоб директоров школ стало намного меньше. Сегодня появилась возможность образовательного творчества, появилась свобода в выборе образовательных программ. Переименования управления в департамент – это заявка на новую стратегию образования», – заявил депутат.

Теперь городской думе предстоит принять положения нового департамента образования . Для этого начальник ведомства Екатерина Сибирцева проведёт в ближайшем будущем информационный час для депутатов и расскажет об основных направлениях работы нового департамента. В первую очередь, это развитие муниципальной программы по строительству и реконструкции школ, работа с кадровым составом учителей и повышение прозрачности образовательного процесса в городских школах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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