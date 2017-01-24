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Публикации за 24.01.17

Полиция Сысерти задержала подозреваемых в серийных дачных кражах

Полиция Сысерти задержала подозреваемых в серийных дачных кражах

В Сысерти полиция задержала подозреваемых в серии краж из дачных домиков, совершаемых в течение двух лет.

Как сообщили NDNews.ru в ГУ МВД по Свердловской области, в декабре 2016 года в дежурную часть Сысертского отдела полиции обратился житель города Екатеринбурга 1961 года рождения, чтобы привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период с 20 октября по декабрь 2016 года незаконно проникли в принадлежащий ему садовой домик, расположенный в поселке Каменка, и похитили имущество.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершении данного преступления двух неработающих местных жителей 1971 и 1975 года рождения. При этом один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В ходе проверки полицейские выяснили, что граждане причастны и к другим кражам из дачных домов в этом поселке. Преступления были совершены в период с 2015 года по декабрь 2016. Оперативники выявили места сбыта похищенного имущества, часть которого была изъята и возвращена владельцам.

В январе текущего года в дежурную часть обратилась жительница Двуреченска 1951 года рождения с заявлением о краже имущества из сарая на её дачном участке. В ходе проведенных совместно необходимых оперативно-разыскных мероприятий участковым уполномоченным полиции и оперуполномоченным уголовного розыска было установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления. Это оказался ранее судимый за имущественные преступления неработающий местный житель 1980 года рождения. Полицейскими установлена и доказана причастность данного лица к совершению еще двух аналогичных преступных эпизодов.

В настоящее время следователями МО МВД России «Сысертский» в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свобод – резюмируют полицейские.

Сысерть, служба новостей РИА «Новый день»

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