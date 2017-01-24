Транспортная прокуратура судится с РЖД, требуя установить видеонаблюдение на переездах

Публикации за 24.01.17

Свердловский транспортный прокурор обратился с исками в суд с требованиями установить на железнодорожных переездах системы видеонаблюдения.

Как сообщили NDNews.ru в Свердловской транспортной прокуратуре, установлено, что вопреки требованиям федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» железнодорожный переезд, расположенный на 2 км перегона Екатеринбург-Пассажирский – Екатеринбург-Товарный, не оборудован специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. Аналогичные нарушения выявлены на других железнодорожных переездах в Екатеринбурге.

Свердловским транспортным прокурором в суд направлены исковые заявления о возложении на ОАО «РЖД» обязанности привести железнодорожные переезды в соответствие с требованиями, установленными законом. Рассмотрение исковых заявлений находится на контроле Свердловского транспортного прокурора.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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