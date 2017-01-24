NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 24.01.17

Транспортная прокуратура судится с РЖД, требуя установить видеонаблюдение на переездах

Транспортная прокуратура судится с РЖД, требуя установить видеонаблюдение на переездах

Свердловский транспортный прокурор обратился с исками в суд с требованиями установить на железнодорожных переездах системы видеонаблюдения.

Как сообщили NDNews.ru в Свердловской транспортной прокуратуре, установлено, что вопреки требованиям федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» железнодорожный переезд, расположенный на 2 км перегона Екатеринбург-Пассажирский – Екатеринбург-Товарный, не оборудован специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. Аналогичные нарушения выявлены на других железнодорожных переездах в Екатеринбурге.

Свердловским транспортным прокурором в суд направлены исковые заявления о возложении на ОАО «РЖД» обязанности привести железнодорожные переезды в соответствие с требованиями, установленными законом. Рассмотрение исковых заявлений находится на контроле Свердловского транспортного прокурора.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 24.01.17

Уральский экс-депутат Госдумы Таскаев под угрозой суда освободил служебную квартиру. / Мэрия Екатеринбурга представила обновленную транспортную схему (ДОКУМЕНТ). / Полиция Сысерти задержала подозреваемых в серийных дачных кражах.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter