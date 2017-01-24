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Публикации за 24.01.17

Под Талицей осудили дебошира, который «встретил» полицейского глушителем от грузовика

Под Талицей осудили дебошира, который «встретил» полицейского глушителем от грузовика

Жителя Талицкого района осудили на два года условно за угрозу полицейскому. Мужчина, отдыхавший после употребления спиртного, разозлился на следователя из МВД, который принес повестку, и пригрозил ему глушителем от «ЗИЛа».

Талицкий суд вынес приговор 26-летнему жителю талицкого района. Мужчину судили по ч.1 ст.318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, осужденный угрожал полицейскому летом 2016 года. 12 августа следователь следственного отдела МВД России по Талицкому району пришел вручить повестку о вызове на допрос местной жительнице. Ее дома не оказалось, зато там был 26-летний муж женщины. Мужчина отдыхал после употребления спиртного и, очевидно, вид полицейского ему не понравился. Он выхватил у следователя повестку, разорвал, схватил глушитель от «ЗИЛа» и пообещал разбить полицейскому голову. Стаж порядка вызвал подмогу, после этого дебошира доставили в полицию. Приговором суда подсудимому, полностью признавшему свою вину, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Талицкий район, служба информации РИА «Новый День»

Талицкий район. Другие новости 24.01.17

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