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Екатеринбург

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Публикации за 24.01.17

Таможенники Кольцово изъяли у гостьи из Узбекистана 120 пуховых платков
Фото – пресс-служба таможенного управления

Таможенники Кольцово изъяли у гостьи из Узбекистана 120 пуховых платков

Свыше 15 кг одинаковых пуховых платков (120 штук) в багаже пассажирки из Средней Азии вызвали подозрение должностных лиц таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе таможни, товар был выявлен в ходе осмотра в зеленом коридоре зоны таможенного контроля зала прилета. Как и многие нарушители таможенного законодательства, везущие через границу большое количество одинаковых товаров, дама утверждала, что все это исключительно не с целью извлечения прибыли: «Зимы на Урале холодные – для себя, что-то подарю родственникам и друзьям».

Объяснение не убедило таможенников: в отношении гражданки было составлен протокол об административном правонарушении по факту недекларирования товара. Перемещенные незаконно через таможенную границу вещи изъяты и направлены на товароведческую экспертизу для установления стоимости. В соответствии с действующим российским законодательством женщине грозит либо штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости указанного товара с конфискацией или без таковой, либо конфискация предметов административного правонарушения.

Отметим, такие случае в практике Кольцовской таможни нередки. Например, однажды пассажирка рейса Бишкек – Екатеринбург

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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